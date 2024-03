Da estranheza à adesão: urgência da Póvoa de Varzim recebe 87% dos utentes já referenciados

“Bem-vindo ao SNS24.” É esta a mensagem de voz que Maria de Fátima Costa ouve pouco depois de pegar no telefone amarelo instalado no serviço de urgência do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/ Vila do Conde. Nem precisou de marcar o número. O projecto “Ligue antes, salve vidas” arrancou neste centro hospitalar em Maio de 2023. Quase a completar um ano de existência e 40 dias depois de ter entrado na sua 2.ª fase, é inegável que a mudança está em curso: cerca de 87% dos doentes são previamente referenciados e os episódios de urgência triados com pulseiras verdes ou azuis (pouco urgentes e não urgentes, respectivamente) baixaram na ordem dos 7%, explica ao PÚBLICO o presidente do conselho de administração do hospital, Gaspar Pais.

