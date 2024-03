Jovem de 22 anos morre em Carcavelos vítima de agressões

Em causa terá estado um desentendimento com outro homem de 30 anos, funcionário de uma roulote.

Um jovem de 22 anos morreu na madrugada deste domingo, vítima de agressões junto à praia de Carcavelos, concelho de Cascais, segundo noticiaram a CNN e o CM e o PÚBLICO confirmou. A Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar o caso.

Na sequência das agressões entre ambos, a vítima terá batido com a cabeça no chão e ficou inconsciente. Chamada ao local, a equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ainda tentou reanimar o jovem, mas sem sucesso. O alerta às autoridades terá sido dado pouco antes das cinco horas da manhã.

Já o presumível autor do crime terá permanecido no local até à chegada dos agentes da PSP. Aguardam-se agora os desenvolvimentos do inquérito da Judiciária.