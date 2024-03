Braço direito do líder de um gangue perigoso canadiano preso em Portugal

O braço direito do líder da Blood Family Mafia (BFM), um perigoso gangue da cidade de Quebeque, no Canadá, foi preso em Portugal, num hotel em Lisboa, na última quinta-feira, segundo noticia este domingo o Correio da Manhã, que cita a imprensa local.

Ao que o PÚBLICO apurou, Roobens Denis, 31 anos, foi detido pela Policia Judiciária (PJ) no cumprimento de um mandado de detenção internacional. O homem estava em fuga desde Julho de 2023 e agora aguarda os procedimentos para a sua extradição.

Segundo o CTV News Montreal, Roobens Denis era um colaborador muito próximo do líder do gangue, Dave “Pic” Turmel, que também estará em fuga pela Europa. De acordo com o mesmo órgão de comunicação, alguns dos membros do gangue foram recentemente detidos pela polícia de Quebeque durante uma grande operação contra o tráfico de droga que envolveu também outro grupo perigoso, os Hells Angels.

Já a CBC, sublinha que a BFM está envolvida num conflito sangrento com os Hells Angels há quase um ano.

A CBC cita a Rádio-Canadá, segundo a qual, este conflito se deve ao facto de, durante o ano passado, gangues de rua e traficantes de drogas independentes da cidade de Quebeque se recusaram a pagar aos Hells Angels uma taxa de 10% para vender drogas nos seus territórios.

Foi a polícia da cidade de Quebeque (SPVQ) que anunciou, na sexta-feira, a detenção de Roobens Dennis, pelas autoridades portuguesas, salientando que o mesmo era procurado por tráfico de drogas e conspiração para tráfico de drogas.