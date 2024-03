Caravana do PS entre o discurso bloquista nas Caxinas e o vaso de flores em Guimarães

Líder do PS tem acusado a direita de pôr os portugueses uns contra os outros, mas, em terra de pescadores, agarrou-se ao discurso do povo contra os grandes. Caravana alvo de desacatos em Guimarães.

Foi numa cópia assumida do domingo de campanha do programa de António Costa para as legislativas antecipadas de Janeiro de 2022 que Pedro Nuno Santos arrancou o domingo com uma arruada muito concorrida nas Caxinas, entre o largo da Caximar e o mercado, e seguiu depois para Guimarães, onde acabou por haver desacatos entre os apoiantes e um morador. Três arruadas e dois comícios num dia, para lançar a derradeira semana da campanha.