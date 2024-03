As latas de tinta verde derramadas não estão a ajudar a convocar as pessoas para enfrentar a crise climática. Antes pelo contrário.

As manchas de tinta verde no rosto e no casaco de Luís Montenegro e as unânimes reacções de repúdio que se seguiram deviam levar os activistas climáticos radicais a sopesar a sabedoria contida na frase “insanidade é continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.