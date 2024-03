Em 2023, houve 101 primeiras páginas do PÚBLICO sem mulheres. No mesmo ano, foram 17 as capas sem homens, mas estes estão sempre mais bem representados — houve três meses em que não saiu uma primeira página do diário sem um homem. As mulheres, sós ou acompanhadas, estão presentes em 28,93% das capas do jornal durante o último ano, contra 71,07% de presença masculina.

