Rui Moreira junta-se à campanha da AD para apoiar Montenegro: “É o tempo de intervir”

O presidente da Câmara do Porto participa neste sábado num almoço-comício na Trofa, no distrito do Porto, onde vai anunciar o seu apoio ao líder do PSD e da AD.

O independente Rui Moreira, que preside à Câmara do Porto, é a surpresa deste sábado, no almoço-comício que a Aliança Democrática (AD) vai realizar na Trofa, no distrito do Porto, no âmbito da campanha para as eleições legislativas de 10 de Março. Depois de o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho ter entrado na campanha no início desta semana, agora é a vez de Rui Moreira participar numa acção de campanha da coligação PSD-CDS-PPM.