Direita alinha com Passos sobre imigração; esquerda critica “ignorância”

A presença de Pedro Passos Coelho deixou ecos na campanha para as legislativas, para além da pressão sobre Luís Montenegro para ganhar as eleições: o antigo líder social-democrata colocou em cima da mesa o tema da imigração e da segurança, que era até aqui monopólio de André Ventura. Isso mesmo assinalaram os partidos à esquerda, que até usaram o termo “ignorância”, enquanto Montenegro se viu forçado a subscrever as palavras do antecessor, e o líder do Chega aplaudiu.

No comício de Faro, Passos Coelho autocitou-se em 2016: “Nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado que precisamos também de ter um país seguro. Na altura, o Governo fez ouvidos moucos disso, e na verdade hoje as pessoas sentem uma insegurança que é o resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias”, disse.

Luís Montenegro teve ontem de ir a jogo. “Não somos apologistas de portas escancaradas nem de portas trancadas à chave”, disse numa acção em Beja logo de manhã, citando o que o programa eleitoral da AD prevê para políticas de imigração: uma “regulação” e uma “política de integração”, disse o líder da AD, reiterando a necessidade de regulação “para não criar zonas inseguras”.

Montenegro admitiu haver “realidades que não são benéficas” e deu o exemplo da morte de dois imigrantes em Lisboa, que viviam num espaço exíguo com 16 pessoas. "Esse tipo de situação acaba por traduzir-se numa instabilidade tal dessas pessoas que, aos olhos de todos, tememos pela nossa segurança. É normal que isso aconteça", considerou. "Eu não estou a dizer que as pessoas vêm do estrangeiro para Portugal têm essa tendência para criar problemas, mas criam um sentimento, quando não são bem integradas, e esse sentimento tem de ser combatido", acrescentou.

André Ventura aproveitou a deixa ainda na noite de segunda-feira, ao dizer que Passos foi ao comício da AD "dizer a Montenegro o que ele devia fazer todos os dias: na imigração é preciso regulá-la, a escola não pode ser inundada com ideologia de género nem se pode, pela goela abaixo das crianças, dizer-lhes quem devem ser". Mas a verdade é que Ventura não tem feito da imigração tema como noutras campanhas. Daí que outras propostas do Chega, como a criminalização da residência ilegal de estrangeiros e a sua consequente expatriação, tal como a de condenados, também não sejam referidas nos comícios.

Rui Rocha, que começou o dia numa reunião com a Associação de Agricultores do Sul, em Beja, distrito onde a taxa de imigração é alta devido à mão-de-obra necessária para a agricultura, não quis dizer se se revê na ligação que Passos Coelho fez entre imigração e insegurança. Mas afirmou-se favorável à existência de “uma estrutura que trata do controlo das fronteiras e do acolhimento de quem quer trabalhar em Portugal”, chame-se ela SEF ou AIMA. Os liberais querem uma “imigração com dignidade e direitos”, e defendem um “visto de procura de trabalho” ou um “contrato de trabalho” para entrar no país de modo a evitar “esquema de abusos, exploração e tráfico de seres humanos”.

Esquerda vê "flirt" com extrema-direita

Por coincidência, a coordenadora bloquista esteve em São Teotónio, em Odemira, em cuja escola 40% dos alunos são imigrantes de mais de 25 nacionalidades e línguas. “É um disparate de todo o tamanho” que “não tem qualquer justificação, nem é baseada nos factos”, considerou Mariana Mortágua sobre as declarações de Passos. Lamentou o "alastrar do discurso" anti-imigração do Chega, mas disse não querer "acreditar que é generalizado" à direita "porque é uma mentira". Mesmo assim, acusou o PSD de "flirtar com estas ideias ".

Para a porta-voz do PAN, a entrada de Passos Coelho na campanha da AD aproxima esta coligação da “agenda mais extremista da direita”, nomeadamente a do Chega. Salientando que não se revê no “conservadorismo” da AD, Inês Sousa Real defendeu que o país deve “ter uma política de imigração que seja de integração e não de fomento do medo e do ódio”.

“Não queremos uma agenda em que aquilo que nos é trazido é uma cultura do medo, da insegurança, e também uma política só de contas certas com alguns interesses económicos e não com as famílias”, acrescentou.

Rui Tavares defendeu que Passos Coelho demonstra "uma ignorância muito grande em relação aos dados e factos no terreno", considerando-a "indesculpável para um antigo primeiro-ministro". "Os dados são muito claros, somos um dos países mais seguros do mundo (...) É mais fácil encontrar gente com cadastro, suspeita de crimes, alguns deles violentos, nas listas de certos partidos políticos nestas eleições do que entre os imigrantes. A taxa é certamente mais alta e alguém deveria fazer essas contas", afirmou.