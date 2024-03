O mundo passa-lhes ao lado

Ursula von der Leyen apresentou as prioridades do seu programa de recandidatura à presidência da Comissão Europeia lembrando que o regresso da guerra à União Europeia deixou de ser impossível. Na segunda-feira passada, o Presidente Macron perguntou aos seus pares europeus, reunidos em Paris, até onde estariam dispostos a ir para impedir uma vitória de Putin na Ucrânia. Enviar tropas? No dia seguinte, Vladimir Putin ameaçou o Ocidente com uma catástrofe nuclear capaz de acabar com a vida na Terra. Nada disto perturbou a campanha eleitoral, nem mereceu uma palavra dos líderes dos partidos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt