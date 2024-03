Ser mãe em Portugal não implica quebra no salário. Ainda assim, as mulheres saem a perder

A partir do momento em que são mães, em Portugal, as mulheres não perdem rendimentos, ao contrário do que acontece em geral na União Europeia (UE) onde, apesar de bastante heterogeneidade entre países, os dados médios apontam para uma perda salarial. Um dado aparentemente positivo, mas que pode não ser tanto assim, quando se olha para as razões pelas quais isto acontece. É que para as mães da UE essa perda de rendimentos aparenta estar relacionada com a possibilidade de mais flexibilidade laboral, com a opção de trabalho em part-time, por exemplo. Algo que em Portugal é quase inexistente.

