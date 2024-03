Podcast. Treme a união de esquerda e a AD vira negacionista

Já a Aliança Democráticas voltou a estar envolvida em polémica depois das declarações negacionistas sobre as alterações climáticas do cabeça-de-lista por Santarém.

Rui Tavares, co-porta-voz do Livre, voltou a sublinhar nesta sexta-feira que o partido nunca disse que iria apoiar um governo de direita, mas que isso não quer dizer que os partidos da esquerda e da direita democrática não possam nem devam dialogar. Está o Livre à procura do eleitor que quer pagar menos impostos e ter mais serviços públicos?

Já a Aliança Democráticas voltou a estar envolvida em polémica depois das declarações negacionistas sobre as alterações climáticas do cabeça-de-lista por Santarém. Questionado sobre a circunstância de estar a ser obrigado a esclarecer sucessivas polémicas, como a da alteração à lei do aborto, da imigração, Luís Montenegro justificou-se com a pluralidade da AD.

Neste Soundbite Série Legislativas 2024 vamos ainda à estrada com a Maria Lopes na caravana do Partido Socialista.

