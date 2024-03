Uma lata de tinta verde pode ajudar uma campanha? E uma sondagem com alertas?

O episódio desta semana do Poder Público analisa a campanha que já vai bem lançada no terreno. Começou no domingo, com metade dos candidatos em comitiva na zona Norte do país. No segundo dia desceu a Lisboa onde se realizou o último debate entre todos nas rádios, mas depressa se espalhou por outras zonas.

Na segunda-feira, Pedro Passos Coelho fez um discurso importante em Faro e recuperou uma ideia de 2015 sobre imigração e sensação de insegurança, acabando por marcar a campanha.

Já na quarta-feira foi divulgada uma nova sondagem, que não tem grandes alterações em relação às anteriores, mas que tem um dado totalmente novo: a distribuição e deputados. Esses dados são analisados na segunda metade do programa.

Para a semana, o podcast Poder Público será gravado excepcionalmente na terça-feira e ao vivo, durante a conferência dos 34 anos do PÚBLICO, marcada para a Culturgest, em Lisboa.

A conferência é sobre ser mulher em liberdade e para assistir é necessária inscrição.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.