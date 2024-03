Data-driven: o poder dos dados na transformação da saúde

E se conseguirmos através dos registos clínicos de um hospital identificar as pessoas com alto risco de cancro colorretal que não fizeram o rastreio e recomendar-lhes esse rastreio?

É provável que o leitor já se tenha cruzado com a expressão data-driven que se pode traduzir como “baseado em dados”. Mas afinal do que se trata e que impacto pode ter nos problemas que enfrentamos atualmente na saúde? Data-driven refere-se a uma abordagem na qual as decisões são orientadas por dados concretos e sua análise inteligente. Esta abordagem possibilita ações mais certeiras e inteligentes em qualquer área. Quando pensamos na área da saúde, em que muitas vezes os recursos escasseiam e os impactos podem ser decisivos na vida e bem-estar das pessoas, basear as decisões em dados é ainda mais importante.