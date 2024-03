E que tal um derby para aquecer?

Ainda a "poeira" não assentou depois do derby entre Sporting e Benfica, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que os sportinguistas ganharam por 2-1 e, no horizonte, já surge um clássico, envolvendo, novamente os benfiquistas, que se deslocam ao Estádio do Dragão para defrontarem o FC Porto, no domingo.

Em primeiro no campeonato, embora com mais um jogo realizado do que o Sporting, e com nove pontos de vantagem sobre os portistas (terceiros), o Benfica tem um teste exigente no terreno do rival "azul e branco" que está completamente proibido de perder mais pontos para a concorrência directa. Até porque o Sp. Braga, que recebe no sábado o Estrela da Amadora, está a apenas três pontos.

O fim-de-semana será, por isso, intenso no que à I Liga diz respeito. Aqui, encontra o calendário e o horário dos jogos desta 24.ª jornada, que inclui ainda um Sporting-Farense horas antes do clássico. E aqui encontra a mesma informação mas para a II Liga.

A meio da semana, pelo menos para "águias" e "leões" há também que contar com o regresso das competições europeias. Os sportinguistas serão os primeiros a entrar em acção, logo na terça-feira, recebendo a Atalanta na primeira mão dos "oitavos". Os benfiquistas abrem as portas da Luz ao Rangers mas na quinta-feira. Aqui está o calendário completo da prova.

De regresso estará também a Liga dos Campeões, com jogos na terça e na quarta-feiras, relativos à segunda mão dos oitavos-de-final da prova. Aqui tem o calendário da competição.

Nos principais campeonatos europeus, o grande destaque vai para o derby de domingo entre o Manchester City e o Manchester United, enquanto em Itália, no mesmo dia, o campeão Nápoles (actualmente num modesto 9.º lugar) recebe a Juventus, segunda classificada.

Para além do futebol, o fim-de-semana oferece ainda um jogo decisivo para Portugal, no râguebi, com os "lobos" a receberem domingo, no Estádio do Restelo, em Lisboa, a selecção espanhola, em jogo das meias-finais do Rugby Europe Championship.

No ténis, domingo, arranca o qualifying do torneio de Indian Wells, enquanto os encontros no quadro principal começam na quarta-feira.

Um dia antes, no Barhein, arranca o Mundial de Fórmula 1, onde o adversário a abater é o neerlandês e actual campeão do mundo Max Verstappen e a principal novidade é a presença do britânico Lewis Hamilton ao volante de um Ferrari.

Para os amantes do ciclismo, sábado vai para a estrada a clássica Paris-Nice que dura até dia 10, o mesmo dia em que irá terminar outra prova emblemática do ciclismo europeu - a Tirreno-Adriático que começa domingo, dia em que chegarão ao fim os Mundiais de atletismo de pista coberta.

A meio da semana também haverá muito para acompanhar para além do futebol "uefeiro". No andebol, com o Sporting já apurado para os quartos-de-final da Liga Europeia, embora ainda tenha um jogo para disputar na terça-feira com o Dínamo Bucareste, o destaque vai para o FC Porto, que, quinta-feira, precisa de vencer os polacos do Wisla Plock (19h45 em Lisboa) em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os portistas estarão também em acção no basquetebol, mas na quarta-feira recebendo os turcos do Bahcesehir, em jogo da primeira mão dos "quartos" da Taça Europa.

Por fim nota para a Taça do Mundo de ginástica artística por aparelhos, que começa a disputar-se na quinta-feira, em Baku, no Azerbaijão, e vai durar até 10, sendo uma prova que conta para a qualificação olímpica.

