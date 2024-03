Portugal obtém 10.º e 12.º lugares no peso feminino dos Mundiais de pista coberta

Jessica Inchude terminou nesta sexta-feira o concurso do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo em pista coberta no 10.º lugar, à frente da também portuguesa Eliana Bandeira, 12.ª, em Glasgow.

Na luta pela sucessão da portuguesa Auriol Dongmo, campeã do mundo em Belgrado2022, ausente de Glasgow2024 por lesão, Jessica Inchude lançou o engenho a 18,04 metros, na sua terceira tentativa, depois de um nulo e de ter iniciado a competição com 17,63m.

Inchude, quarta nos Europeus em pista coberta de 2023, em Istambul, tinha de bater o seu recorde pessoal (18,67m desde 2022) para ficar entre as oito primeiras classificadas, e realizar mais três lançamentos, depois de a sueca Axelina Johansson ter sido a última apurada, com 18,68m.

Eliana Bandeira concluiu a final directa com um arremesso a 17,35m, também o terceiro e último, depois do arranque com 16,78m e de um lançamento inválido, quedando-se pelo 12.º posto de uma competição conquistada pela canadiana Sarah Mitton, que chegou ao ouro com 20,22m.

Na segunda posição ficou a alemã Yemisi Ogunleye, com 20,19m, melhor marca pessoal, enquanto a norte-americana Chase Jackson fechou o pódio, com um lançamento de 19,67m.