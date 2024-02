Médicos do privado, do sector social e das urgências do SNS já podem passar baixas médicas

Até agora, os doentes tinham sempre de se dirigir ao seu médico de família para que fossem pedidas as baixas. Médicos das urgências não vão poder passar baixas a doentes com pulseiras verdes e azuis.

Os médicos dos hospitais privados, do sector social e das urgências do SNS podem, a partir desta sexta-feira, emitir certificados de incapacidade temporária, as chamadas “baixas médicas”. Até agora, os doentes tinham sempre de se dirigir ao seu médico de família para que fossem pedidas as baixas, mas, a partir desta sexta-feira, data em que entra em vigor o decreto-lei que regula a medida, já não será necessário.

Segundo o decreto-lei, são considerados serviços competentes para emitir baixas as entidades prestadoras de cuidados de saúde públicas, privadas e sociais, designadamente os cuidados de saúde primários, serviços de prevenção e tratamento da toxicodependência, e cuidados de saúde hospitalares, incluindo serviços de urgência. Ou seja, os utentes têm agora acesso a uma lista alargada de locais onde podem requisitar a emissão de certificados de incapacidade temporária para o trabalho, mas continuam a poder pedi-los junto dos seus médicos de família.

Os médicos dos serviços de urgência dos hospitais só vão poder emitir, no entanto, as baixas temporárias aos doentes mais graves, ou seja, aos que forem triados com as pulseiras vermelha, laranja e amarela — deixando assim de fora os utentes que recebam pulseiras verdes e azuis. Nestes casos, os doentes deverão ser “orientados” para a possibilidade da emissão de uma autodeclaração de doença​ (a modalidade que permite que seja o próprio utente a fazer o pedido para obter uma baixa de curta duração através do portal do SNS 24) ou à emissão de baixas nos cuidados de saúde primários.

Aquando anúncio de um pacote de medidas para simplificar a realização das juntas médicas e que visavam, no essencial, “desburocratizar o SNS” e facilitar a vida aos cidadãos, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse estar “bem consciente” de que esta mudança poderia “acarretar riscos de emissão desapropriada de certificados” e garantiu que seriam “colocados em funcionamento os mecanismos adequados de fiscalização para prevenir esse problema” — daí ter sido introduzida esta restrição de emissão das baixas aos doentes mais greves.

Autodeclarações: mais casos às segundas e sextas

Desta “estratégia desburocratizadora” também faz parte a possibilidade de pedir autodeclarações de doença para baixas de curta duração ​(até três dias consecutivos), algo que passou a ser possível a 1 de Maio de 2023 e que era solicitado pelos médicos “há mais de 20 anos”, como sublinhou a Direcção Executiva do SNS pouco antes da sua entrada em vigor, sublinhando também que esta modalidade permitiria não alocar “recursos e tempo dos profissionais do SNS”. Desde essa altura, a medida já resultou na emissão de mais de 356 mil autodeclarações de doença, segundo os números enviados ao PÚBLICO pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Deste total, 205 mil são referentes a utentes do sexo feminino e mais de 150 mil do sexo masculino e o grupo etário com maior número de pedidos situa-se entre os 19 e os 44 anos, seguindo-se a faixa etária entre os 45 e os 64 anos.

Desde Maio, os meses com mais pedidos de autodeclarações de doença foram os meses de Inverno: Janeiro (mais de 61 mil), Dezembro (mais de 54 mil) e Novembro (mais de 37 mil). Entre o dia 1 e o dia 26 deste mês de Fevereiro foram requisitados mais de 30 mil declarações.

Como escreveu PÚBLICO no fim de Janeiro, foi às segundas, sextas e em dias colados a feriados que chegaram ao SNS24 mais pedidos. O dia com mais autodeclarações requisitadas foi registado a 3 de Janeiro, após a passagem de ano (5907) e o segundo a 27 de Dezembro, logo após o Natal (4409).

22 de Maio (470), 5 de Junho (1484), 3 de Julho (1331) e 2 Outubro (2031), todos a calhar à segunda-feira, foram os dias com mais pedidos dos respectivos meses. Outros exemplos são o 16 de Agosto, a seguir a um feriado, altura em que foram registados 1843 pedidos, e o 25 de Setembro, sexta-feira, dia em que foram contabilizadas 1628 autodeclarações.

Neste mês, o dia 14 de Fevereiro foi a altura com mais pedidos, num total de 2006. Os SPMS sublinham que "Fevereiro demonstra uma acentuada descida de pedidos de autodeclarações, para metade em relação a Janeiro".

Estes documentos devem ser requeridos preferencialmente através dos canais digitais do SNS 24 (portal SNS 24 ou app SNS 24, ou área pessoal do Portal do SNS 24), ou, na sua impossibilidade, através da linha SNS 24 (808 24 24 24), mas a app SNS 24 é o meio mais utilizado, com cerca de 60% dos pedidos, seguindo-se a área pessoal do Portal SNS24.