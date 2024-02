Paulo Pogba suspenso por doping durante quatro anos

O médio da Juventus Paul Pogba foi suspenso da prática de futebol durante quatro anos, na sequência de um caso de doping. De acordo com a imprensa italiana, o pedido do procurador foi aceite e o internacional francês já não irá voltar a vestir a camisola dos "bianconeri".

Pogba, recorde-se, registou um resultado positivo num teste antidoping (foi detectada nandrolona no organismo) depois de um jogo com a Udinese, disputado a 20 de Agosto de 2023. A contra-análise entretanto realizada confirmou o resultado e foi iniciado um processo com vista à suspensão do jogador.

Desde essa altura, o médio francês tem estado impedido de aceder ao centro de treinos da Juventus, tendo também sido alvo de uma redução drástica de salário. O contrato que assinou com o clube italiano é válido até 2026, mas esta suspensão ultrapassa o limite do vínculo, pelo que não deverá voltar a jogar pela "Juve".

Próximo de completar 31 anos (15 de Março), a dúvida que se coloca é até se voltará a jogar de todo. Até porque os últimos anos têm sido marcados por um conjunto de lesões que têm impedido continuidade no rendimento e que contribuem para que esteja muito distante do jogador influente que foi noutros tempos.