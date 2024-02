Ainda a língua portuguesa, entre promessas e miragens

Agora que Portugal vai de novo a votos, seria de esperar que a língua portuguesa (matéria de que se alimentam todos os discursos) fizesse parte dos programas eleitorais. E faz, mas pouco. Como se fosse obrigação incluí-la. Além de promessas que fazem o pleno dos oito partidos com assento parlamentar, como o ensino da língua materna a luso-descendentes no estrangeiro (AD, BE, Chega, IL, Livre, PAN, PCP, PS), ou quase o pleno, como é o caso do ensino do português como língua não-materna a imigrantes (só a IL não lhe faz qualquer referência explícita), o que resta são declarações enfáticas ou focadas em aspectos específicos. O PS diz que “a língua portuguesa é um fator [sic] de comunidade, fraternidade e cooperação com os vários países lusófonos”; o PCP fala em “preservação da língua, da cultura e da identidade portuguesas”; e a AD numa “cultura viva, que valorize a nossa história, a nossa língua e a nossa criatividade”. Tudo boas intenções, mas de enorme vacuidade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt