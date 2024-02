Aveiro 2024 evoca José Afonso e os 50 anos do 25 de Abril neste segundo trimestre

Mantendo a aposta de dedicar cada trimestre a um tema, a Capital Portuguesa da Cultura vai virar os holofotes para a temática da democracia. A celebração dos 50 anos do 25 de Abril marcará vários momentos da agenda entre Abril e Junho, nomeadamente através da exposição O Exercício da Liberdade, que estará patente no Museu de Aveiro/Santa Joana de 24 de Abril a 23 de Junho e reunirá obras da Colecção de Serralves e da Colecção do Município de Aveiro – com peças de pintura, escultura, vídeo e instalação de artistas portugueses e internacionais, desde as vanguardas dos anos 1960 e 1970 até à actualidade. Destaque, ainda, para a mostra Liberdade, Amor e Poesia, que a Fundação Cupertino de Miranda apresentará na cidade de Aveiro de 13 de Abril a 23 de Junho.

Entre os momentos altos do segundo trimestre de Aveiro 2024, que foram comunicados nesta quinta-feira em conferência de imprensa, estão, também, espectáculos como Idiota, de Marlene Monteiro Freitas, Mercado das Madrugadas (ou manuais de instruções para revoluções futuras), de Patrícia Portela, Muda, de Clara Andermatt, Fado Alexandrino, de Nuno Cardoso (Teatro Nacional São João); e Quis Saber Quem Sou, de Pedro Penim (Teatro Nacional D. Maria II). Na área da música estão previstos concertos de Moonspell, Pedro Mafama e Lina, assim como a realização da bienal Aveiro_Síntese, dedicada à música electroacústica.

José Pina, coordenador da programação Aveiro 2024, diz ao PÚBLICO assegurar, em média, uma estreia nacional por semana, "no mínimo", sendo que há projectos e performances que foram encomendas da Capital Portuguesa da Cultura. É neste lote que se inclui o espectáculo Zeca Afonso, Cantor e Poeta – Viagem Literária, uma homenagem que junta os colectivos Grande Coisa!, Banda Amizade - Banda Sinfónica de Aveiro, Teatro Aveirense, os intérpretes Rita Redshoes, Catarina Moura e Rui Oliveira e os actores da Cooperativa Bonifrates. O espectáculo, agendado para 29 de Junho, será o culminar de uma viagem literária dedicada a José Afonso, com início em Coimbra e término em Aveiro.

“O tema do segundo trimestre de Aveiro 2024, ‘cultura e democracia’, é de uma importância fundamental nos dias de hoje. Os mais recentes acontecimentos, um pouco por todo o mundo, demonstram a necessidade de fazermos da interligação entre a cultura e a democracia uma renovada força da nossa sociedade”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves. “No momento em que Portugal celebra os 50 anos do 25 de Abril, quisemos abordar este assunto de forma aberta e sublinhar a relevância da liberdade, da igualdade, do diálogo e da participação cívica na construção de uma sociedade mais justa, solidária, próspera e respeitadora da diferença”, acrescentou.

Ainda neste trimestre, a celebração do Dia da Marinha terá diversas acções entre os dias 4 e 19 de Maio, bem como o Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades, a 10 de Junho. Será nesta data que será inaugurada a escultura encomendada a Rui Chafes e que ficará na Praça General Humberto Delgado, mais conhecida como “Pontes” ou “Ponte-Praça”.