Numa arruada composta, Rui Rocha promoveu o “melhor bitoque” de Lisboa

O quarto dia de campanha da Iniciativa Liberal resume-se a uma composta arruada por Lisboa em que o líder dos liberais levou os jornalistas a um restaurante onde gosta muito de almoçar. Começou no Campo Pequeno, passou no Saldanha e acabou no Marquês de Pombal. Não há números oficiais de quantos liberais marcharam pelo liberalismo, mas o valor está perto dos cem. A comitiva era sobretudo composta por jovens e famílias, destacando-se ainda uma bandeira de Cuba — transportada por um cubano crítico do comunismo — e bastantes cães.

Rui Rocha, líder da IL, e os seus camaradas partem do Campo Pequeno em passo rápido. Com toque de tambores — de que Rocha diz gostar — e cânticos liberais de fundo, percorrem as ruas das redondezas. O liberal cumprimenta pessoas aqui e acolá: nada de novo.

Entra confiante num restaurante onde vai com frequência: o Moisés. Lá dentro, põe-se ao lado dos empregados, que o conhecem de ginjeira, e começa a falar dos melhores pratos da casa. “Bitoque — o melhor da cidade —, filetes de peixe de galo, bife de atum”, enumera, ao que empregado acrescenta o “pernil”, mostrando um prato com o dito.

Rocha está em casa — e os empregados felizes. Enquanto fala aos jornalistas, um deles tenta atrapalhadamente servir-lhe um copo de vinho tinto, mas Rocha não repara. Sai porta fora: hora de voltar à rua.

Tal como em Faro, Rui Rocha não faz apelo ao voto durante as arruadas. Aborda as pessoas, sorri-lhes, mas apenas quando lhe dão muita conversa é que lhes sugere votar na IL.

Foto Rui Rocha passeou nas ruas de Lisboa LUSA

Acelerada pelo imenso vento — de mudança? —, a procissão liberal chega em passo rápido à rotunda do Saldanha, onde outra comitiva de militantes a espera com uma já clássica banquinha liberal montada. A paragem — em que um conjunto de pessoas estava quieta num canto à espera que viesse o grupo para se lhes dirigir, tendo lá ficado quando este partiu — fez lembrar um videojogo.

E se na terça-feira a IL “emoldurou” um descampado onde devia estar o Hospital Central de Faro, esta quarta-feira tudo se passa num tablet transformado em calculadora fiscal: os cidadãos introduzem o seu salário bruto e a plataforma calcula o alívio de IRS de que beneficiariam caso estivesse a IL no poder, comparando com valores actuais.

A arruada, em que também participaram os deputados João Cotrim de Figueiredo, Rodrigo Saraiva e Bernardo Blanco, seguiu depois para o Marquês de Pombal — onde terminou. De manhã, Rocha esteve reunido com o presidente da União das Misericórdias Portuguesas e, depois da arruada, seguiu para Porto Salvo, onde se encontrou com Vasco de Mello, presidente da Associação Business Roundtable Portugal.