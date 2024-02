A xenofobia estratégica de Passos Coelho

O discurso de Pedro Passos Coelho, na sua aparição na campanha, foi importante na clarificação do que é a AD. Dúvidas houvesse depois de o PSD ter aceitado coligar-se com um partido liderado por Gonçalo da Câmara Pereira. Muitos interpretaram essa união como sendo necessária para usar a designação “AD”, mas irrelevante no que diz respeito aos valores da coligação. A semente estava lançada: para conseguir um objetivo, aceitaram coligar-se com um homem sobejamente conhecido por ser misógino.

