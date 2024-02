Parques de Sintra lança visita virtual 360º ao Palácio da Pena

É uma nova experiência multimédia, “inclusiva e gratuita”: a partir de agora, é possível percorrer o Palácio da Pena numa visita virtual 360º e não só visitar as diferentes alas do monumento nacional “através de imagens de alta resolução” como “aceder a conteúdos escritos e áudios desenvolvidos pelos conservadores e investigadores do palácio, que auxiliam a interpretação dos vários espaços e das principais peças que integram as suas colecções”.

A iniciativa da Parques de Sintra é uma das novidades apresentadas pela empresa na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que arrancou esta quarta-feira na FIL, abrindo ao público desde o final da tarde de sexta-feira até domingo (até lá, mantém-se de acesso exclusivo a profissionais do sector).

“O interior do Palácio Nacional da Pena não é acessível a pessoas com mobilidade condicionada devido à existência, em todo o circuito, de degraus e de corredores estreitos que, actualmente, não são passíveis de alteração”, aponta a empresa em comunicado. Agora, tal como acontece no Palácio Nacional de Sintra, cuja visita virtual 360º foi lançada em 2020, qualquer pessoa pode “conhecer o percurso expositivo” do monumento da Pena, mesmo quando “não lhe é possível percorrê-lo presencialmente”.

Esta visita chega também “em modo de realidade virtual (VR) melhorado”, que pode ser experienciada na BTL, “através dos óculos de VR disponíveis no novo stand da empresa”, acrescenta a nota de imprensa.

A 34.ª edição da BTL marca o regresso da Parques de Sintra com um espaço próprio na maior feira de turismo do país, “algo que já não acontecia desde 2019”, uma vez que nos últimos anos tinha integrado o espaço BTL Cultural. E há mais novidades a serem apresentadas na FIL ao longo dos próximos dias.

Entre elas, está a nova aplicação gratuita Pena Maps, “concebida para a visitação aos deslumbrantes 85 hectares do Parque da Pena”, e que “inclui sugestões de percurso com indicação dos pontos de interesse recomendados e a localização dos serviços de apoio no parque e no palácio”, através de códigos QR “instalados em pontos estratégicos”.

Dispõe ainda de uma ferramenta que indica o “trajecto até ao local seleccionado e a distância em tempo real”, assim como uma funcionalidade útil para quem quiser incluir a visita ao palácio: é possível configurar “um alerta de proximidade do horário de visita ao palácio, com indicação do percurso recomendado para chegar ao local à hora prevista”, assinala o comunicado, além de “notificações sobre eventos em curso no próprio dia” e “avisos relevantes”.

No dia 1 de Março, ainda em horário exclusivo aos profissionais do sector, a Parques de Sintra leva Um lugar de sonhos e magia ao palco BTL Cultural (às 12h45), um filme promocional que procura evidenciar “o potencial cinematográfico de Sintra”, seguido de conversa com o realizador João Pedro Augusto.