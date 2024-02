Liverpool avança para “quartos” da Taça em noite de estreias de sonho

Chelsea e Manchester United garantem qualificação ao cair do pano, com Forest de Nuno Espírito Santo a cair aos pés de Casemiro.

Depois da final da Taça da Liga de Inglaterra, no domingo, conquistada pelo Liverpool — (0-1) após prolongamento — ante o Chelsea, os “reds” de Jürgen Klopp avançaram nesta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra ao baterem (3-0) o Southampton, em Anfield, graças ao impulso dado por Lewis Koumas (44’), o quarto mais jovem da história do clube a marcar na estreia, com 18 anos.

As lesões e o calendário apertado levaram Klopp a chamar Koumas, que teve uma noite de glória, bem como Jayden Danns (estreou-se, igualmente, a marcar pelo Liverpool), que fez o resto, com um bis (73 e 88’), marcando encontro com o Manchester United, em Old Trafford, a 16 de Março.

Manchester que sofreu para superar o Forest do treinador português Nuno Espírito Santo, em Nottingham, por 0-1, com um golo de Casemiro aos 89 minutos (livre de Bruno Fernandes), quando as equipas se preparavam para o prolongamento.

Também o Chelsea seguiu para os quartos-de-final o vencer o Leeds United (3-2) num jogo decidido aos 90 minutos, por Conor Gallagher. Mateo Joseph bisou pelo Leeds (8, 59’), mas Nicolas Jackson (15’) e Mudryk (37’) mantiveram os “blues” em jogo até ao golo decisivo.

O Chelsea recebe o Leicester nos “quartos”, eliminatória que terá um Wolverhampton-Coventry e um Manchester City-Newcastle.

Inter e Osimhen implacáveis

Em Itália, o Nápoles, com um hat-trick do avançado nigeriano Victor Osimhen, aproveitou a deslocação a Sassuolo, morada do 18.º classificado da Série A, para acertar calendário e aproximar-se dos lugares europeus (1-6), ascendendo ao oitavo posto, com 40 pontos, a quatro da Roma (6.ª).

Regressado da Taça das Nações Africanas, onde a Nigéria de José Peseiro perdeu na final com a Costa do Marfim, Osimhen marcou pelo terceiro jogo consecutivo. Osimhen triplicou (31, 41, 47’) a aposta frente ao Sassuolo, que até marcou primeiro, por Uros Racic (17’), ex-Sp. Braga.

Mas os anfitriões não resistiram à reacção do campeão italiano, com Rrahmani (29’) e Kvaratskhelia (51, 76’) a elevarem os contornos do triunfo a uma ampla goleada.

“Disparado” na frente da Liga, o Inter de Milão somou a 11.ª vitória consecutiva em 2024, ao bater a Atalanta (4-0) — adversário do Sporting na Liga Europa —, conseguindo o pleno e reforçando a liderança de ataque mais concretizador (66 golos), entre as equipas dos cinco principais campeonatos europeus.

Darmian, Lautaro Martínez, Dimarco e Frattesi assinaram a sentença. O argentino, com 23 golos no campeonato, desperdiçou um penálti, que Dimarco rectificou, “matando” as aspirações da formação de Bérgamo.