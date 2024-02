Liverpool conquista Taça da Liga inglesa no prolongamento

O Liverpool conquistou neste domingo a Taça da Liga inglesa em futebol, ao bater o Chelsea, por 1-0, após prolongamento, no Estádio de Wembley, em Londres.

O central neerlandês Van Dijk acabou por resolver a final já aos 118 minutos, ao finalizar da melhor forma após a marcação de um pontapé de canto para os "reds". Isto depois de ambas as equipas terem acumulado oportunidades que desaproveitaram durante o tempo regulamentar.

De resto, tanto Chelsea como Liverpool viram golos serem anulados após intervenção do VAR: no caso do lance concluído por Raheem Sterling, por fora-de-jogo de Nicolas Jackson no início da jogada; no caso do golo de Van Dijk, no segundo tempo, por infracção de Wataru Endo.

Inclusivamente os remates aos ferros também foram repartidos, confirmando o equilíbrio na partida. Para os londrinos, foi Conor Gallagher a acertar no poste, para o Liverpool foi Cody Gakpo.

Contas feitas, o golo de Van Dijk valeu ao Liverpool nada menos que a 10.ª Taça da Liga do palmarés, reforçando o estatuto de recordista da competição , com mais dois troféus que o Manchester City.