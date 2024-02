Arábia Saudita reforça posição no ténis mundial

O acordo de cinco anos com a ATP visa contribuir para o desenvolvimento do ténis naquele país.

Uma “parceria estratégica” com a duração de cinco anos foi como a ATP, responsável pelo circuito mundial de ténis masculino, e o PIF, Fundo de Investimento da Arábia Saudita, anunciaram o acordo que assinala um compromisso significativo de ambos em melhorar o ténis a nível global. Não foram revelados valores, mas sabe-se que a contrapartida para o fundo (PIF) será a compra dos direitos de propriedade (naming rights) dos rankings mundiais masculinos e a ligação a vários torneios importantes como os Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Madrid, o ATP 500 de Pequim e as Nitto ATP Finals.

“A nossa parceria estratégica com o PIF marca um momento importante para o ténis. É um compromisso compartilhado para impulsionar o futuro da modalidade. Com a dedicação do PIF à próxima geração – promovendo a inovação e criando oportunidades para todos – o cenário está preparado para um novo período transformador de progresso”, explicou Massimo Calvelli, CEO da ATP.

Segundo o comunicado oficial, o acordo é parte de uma plataforma mais ampla de patrocínios do PIF, em pessoas, projectos e parcerias com ênfase nos quatro pilares da marca: inclusão, sustentabilidade, juventude e tecnologia. “À medida que a PIF expande o seu portfólio de patrocínios inovadores, o nosso compromisso com o ‘Investir no Melhor’ permanece inabalável. Através da nossa colaboração com a ATP, o PIF será um catalisador para o crescimento do panorama global do ténis, desenvolvendo talentos, promovendo a inclusão e impulsionando a inovação sustentável. Esta parceria estratégica está alinhada com a nossa visão mais ampla de melhorar a qualidade de vida e impulsionar a transformação no desporto, tanto na Arábia Saudita como em todo o mundo”, defende Mohamed AlSayyad, responsável pela área de Corporate Brand do PIF.

O PIF comprometeu-se a desenvolver e desbloquear novas oportunidades para jovens jogadores e promover iniciativas para ajudar no seu percurso profissional, proporcionando um impulso significativo para a próxima geração de campeões. E contribuir igualmente e activamente para o Plano Estratégico OneVision da ATP, cuja primeira fase visa alinhar interesses e melhorar o produto ‘premium’.

O maior envolvimento do fundo saudita no ténis já se vinha adivinhando há algum tempo, quando a ATP acordou a mudança das Next Gen ATP Finals – torneio de fim de época que reúne os melhores tenistas som menos de 22 anos – para Jeddah, a segunda maior cidade saudita, de 2023 até 2027.

Ora, quando a segunda fase do OneVision se traduz na missão de unir o ténis, ou seja, as várias entidades envolvidas – ATP, WTA, federação internacional (ITF) e as federações nacionais que organizam os quatro maiores torneios do mundo – não deixou de causar estranheza a ATP estar a negociar com um país, onde os direitos humanos são violados, em especial, os das mulheres.

Contudo, corre nos bastidores que até a associação responsável pelo circuito feminino, estará em negociações para organizar as WTA Finals na Arábia Saudita.

"Como parte dos nossos planos para aumentar o valor do ténis feminino, conversamos regularmente com parceiros comerciais existentes e potenciais sobre possíveis novas formas de colaboração. Embora não descartemos nada para o futuro, não há nenhuma nova actualização neste momento", reagiu a WTA. As antigas campeãs Chris Evert, Martina Navratilova e Billie Jean King, pioneira no activismo para a igualdade de géneros, têm liderado a chuva de críticas e apelado para que o eventual acordo não vá para a frente.

Outro sinal do desejo de investir mais na modalidade, tinha sido dado em Janeiro, quando Rafael Nadal foi nomeado embaixador da federação saudita de ténis, com a possibilidade de abrir um polo da sua Academia Rafa Nadal no país. Foi também anunciado que, em Outubro, o campeão espanhol se irá juntar a Novak Djokovic e outras estrelas do ténis mundial para disputar um pequeno torneio não oficial na capital, Riyadh.

A federação local apresentou uma subida de 46% de jogadores filiados entre 2019 e 2023. No entanto, só se conhecem dois tenistas profissionais sauditas, ambos homens e sem ainda conseguirem figurar no ranking mundial.

A Arábia Saudita tem, através do PIF, investido no desporto mundial, sendo mais notório a contratação de grandes nomes do futebol para o seu campeonato, a compra de clubes (Newcastle) e a criação um circuito de golfe profissional (LIV Tour), para rivalizar com o do PGA Tour, estimando-se em 10 mil milhões de euros o valor já despendido.