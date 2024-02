Pianista e compositora alemã Vera Bohl grava A Liberdade em videoclipe e anuncia EP

Nascida em Düsseldorf e actualmente a viver em Portugal, a pianista e compositora Vera Bohl esteve durante anos a trabalhar na produção e composição para outros artistas, mas agora decidiu voltar à raiz de tudo, o piano, e anunciar um disco a solo, um EP a que deu o nome de Carrossel. Porém, um mês antes da publicação desse disco, que será editado no dia 28 de Março, quando se celebra (pela nona vez na História) o Dia Mundial do Piano, Vera Bohl publica um videoclipe do tema A Liberdade, a primeira canção do disco a ser divulgada e que já se encontrava, mas apenas em áudio, nas plataformas digitais desde o passado dia 14 de Fevereiro.

Reinterpretação de Clair de Lune, tema clássico de Debussy, A Liberdade é, segundo declarou recentemente Vera Bohl à C-Heads Magazine, um “conceito ligado à feminilidade, retratando as mulheres como símbolos de libertação e de autonomia”. E mais adiante: “A fluidez e a versatilidade da forma feminina são um espelho da natureza e da própria liberdade. Assim como o corpo se adapta e evolui, o mesmo acontece com o conceito de liberdade.”

Ora liberdade é também improvisação, e no texto que acompanha o lançamento do videoclipe agora em estreia, Vera diz: “A improvisação é uma manifestação complexa da criatividade, passando por vários processos em tempo real. Ela cria a activação do processamento de informações em simultâneo e uma coordenação precisa. Processos motores em níveis mais baixos automatizam-se, enquanto recursos cognitivos se concentram em elementos mais criativos de ordem superior. O existente é avaliado por padrões transcendentais, não empíricos, e o valor é definido desafiando julgamentos e criando expressões musicais únicas.”

Vera Bohl viveu durante algum tempo em Londres, onde trabalhou, entre outros, com personagens tão distintas quanto Paul Allen (da Microsoft) ou Dave Stewart (dos Eurythmics), trabalhando ainda em projectos com artistas como Dido ou Céline Dion. Mais tarde, ao voltar à Alemanha, fundou em Berlim uma editora com estúdios próprios, em colaboração com a Universal Music, e foi professora e regente de cadeira na Produção Musical Digital e Piano na Universidade de Friburgo.