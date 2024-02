No Museu Malhoa, agora sem infiltrações, Inês continua a fazer perguntas

O próprio nome da pintura aponta para outro tempo, para uma época em que a sexualização da mulher no contexto da arte era comum e parecia não haver quem se questionasse a respeito. Sobretudo se essa mulher fosse negra. Inês – Cabrocha Brasileira (c. 1938) é o que aparece no título da sua ficha de inventário, também ela marcada por um vocabulário e um tom que, provavelmente, hoje já não se usaria: “Nu feminino. Figura juvenil, mulata, de pele castanha dourada; o corpo está de perfil, dirigido para a direita da composição e a cabeça voltada para o observador; olhos escuros, lábios rosados e cabelo negro ondulado, brilhante, com reflexos azulados, apanhado com um bandó na nuca.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt