Kanye West processado por usar I feel love, de Donna Summer

Os gestores do legado de Donna Summer, lenda da música disco, interpuseram na terça-feira uma acção judicial no Tribunal Federal da Califórnia contra Ye, a estrela do rap anteriormente conhecida como Kanye West, acusando-o de incorporar sem autorização no seu novo álbum I feel love, o êxito de 1977 da cantora.

Segundo a acção, Ye e o cantor Ty Dolla $ign usaram partes "instantaneamente reconhecíveis" de I feel love em Good (don't die), incluída no álbum colaborativo Vultures 1, mesmo depois de os gestores do legado terem rejeitado explicitamente, a 3 de Fevereiro, o pedido para de utilização do tema num sample.

Ye e Griffin lançaram Vultures 1 sete dias depois. É actualmente o álbum mais vendido nos Estados Unidos, de acordo com a revista Billboard, que gere a tabela de referência do mercado discográfico norte-americano.

Os representantes de Ye e Ty Dolla $ign, cujo nome próprio é Tyrone Griffin, não estiveram disponíveis para comentar o caso com a Reuters. Um advogado dos gestores do legado de Summer disse apenas que "deixaria a queixa falar por si".

"Os gestores do espólio de Dona Summer não só consideraram o imenso valor comercial da composição de I feel love, mas também a potencial degradação do legado" da cantora, diz a acção judicial. "West é conhecido como uma figura pública controversa, cuja conduta levou inúmeras marcas e parceiros comerciais a dissociarem-se dele."

Ye, que mudou legalmente seu nome em 2021 e quer deixar de ser conhecido como Kanye West, tem tido um comportamento problemático nas redes sociais, nomeadamente quando em 2022 fez uma série de declarações anti-semitas. O rapper desculpou-se pelos seus comentários semanas depois.

A acção judicial diz ainda que Ye e Griffin regravaram a parte mais reconhecível [o "gancho"] de I feel love com um intérprete diferente, apesar da "proibição absoluta" dos detentores dos direitos da propriedade intelectual de Summer quanto à utilização daquela música ou mesmo de uma cópia ou versão do tema.

A acção reclama uma indemnização monetária e que o tribunal impeça Ye e Griffin de violarem a título permanente os direitos de autor da cantora.