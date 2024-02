Rui Rocha finalmente saiu à rua — e já não pede desculpa por ser político

Deus criou o mundo em sete dias, mas o líder da Iniciativa Liberal precisou de três para finalmente pôr a sua campanha na rua. Correu-lhe bem. Talvez seja este o modelo no qual Rui Rocha atinge o seu potencial: fala com as pessoas com humanidade, fá-las rir e demonstra confiança. Antes de finalmente sair à rua, o dia da IL foi em torno da saúde e da agricultura.

