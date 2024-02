Podcast. Portugal é um país de imigração de portas escancaradas? AD tem medo

A presença de Pedro Passos Coelho deixou ecos na campanha para as legislativas, para além da pressão sobre Luís Montenegro para ganhar as eleições: o antigo líder social-democrata colocou em cima da mesa o tema da imigração e da segurança, que era até aqui monopólio de André Ventura. A campanha da Aliança Democrática ganhou com a aparição de Passos Coelho? Neste jornal de campanha acompanhamos também a campanha da CDU com a jornalista Mariana Tiago.

