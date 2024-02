Estado de emergência em Cabo Delgado pode ser desculpa para Nyusi se manter no poder

Presidente de Moçambique termina este ano o último mandato, mas tentou lançar a ideia de poder concorrer a outro e foi demovido. Escalada de conflito no Norte pode ser usada para se manter no poder.

Enquanto o presidente da TotalEnergies tenta convencer os bancos a libertar o financiamento para reactivar o projecto de exploração de gás natural liquefeito em Cabo Delgado e o bispo de Pemba procura chamar a atenção internacional para o recrudescer do conflito na província moçambicana, o Presidente Filipe Nyusi pode estar a pensar em usar os novos ataques jihadistas das últimas semanas como desculpa para se manter no poder para além do fim do seu mandato que termina este ano.