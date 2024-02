Megaurbanização em Marvila cobrirá Linha do Norte e muda zona oriental de Lisboa

Em 28 hectares, entre Marvila e Beato, surgirá nova polaridade urbana, com parque verde como epicentro e ligação directa ao rio. Reservado espaço para acessos à Terceira Travessia do Tejo em Lisboa.

Será uma operação de enorme impacto e que, conjugada com outros projectos urbanísticos previstos para as imediações, promete revolucionar a zona oriental de Lisboa. A Unidade de Execução de Marvila (UEM) implica a construção de uma megaurbanização, espalhada por uma área de 28 hectares, com capacidade para 1427 fogos habitacionais, equipamentos diversos, um grande parque verde e a cobertura da linha ferroviária do Norte numa extensão de 400 metros, para facilitar o acesso à zona ribeirinha. Dentro do seu perímetro, está ainda previsto o espaço para a construção das acessibilidades à Terceira Travessia do Tejo (TTT) em Lisboa e a construção de novas acessibilidades rodoviárias, mas sobretudo pedonais e ciclovias.