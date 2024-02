Um SMS romântico de Trump

"FROM TRUMP: Pedro, I’ll never stop loving you!" Não é todos os dias que se recebe uma declaração de amor de um ex-Presidente dos Estados Unidos, mas tem sido todos os dias que recebo uma mensagem de Donald Trump. São os riscos do ofício: tive de me registar junto da campanha de Trump para cobrir um comício no New Hampshire em Janeiro; agora recebo diariamente estas mensagens personalizadas de propaganda. Não me posso queixar de falta de amor.