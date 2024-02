Lourinhã: projecto de recuperação da colónia balnear da Areia Branca é apresentado em Março

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) vai apresentar em Março o projecto vencedor do concurso público para a recuperação do edifício da antiga colónia balnear de Castelo Branco na Areia Branca, concelho da Lourinhã.

"O processo está no bom caminho. Durante o mês de Março será realizada uma sessão pública em Castelo Branco, para a apresentação das maquetes do projecto vencedor", disse à agência Lusa o presidente da CIMBB, que também é presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

A CIMBB lançou, em 2023, o concurso público de concepção para a elaboração do projecto de recuperação do edifício da antiga colónia balnear de Castelo Branco na Areia Branca, no concelho da Lourinhã, distrito de Lisboa.

Segundo o presidente da CIMBB, o investimento para a requalificação do imóvel deverá rondar valores entre os 3,8 e os 4,2 milhões de euros.

Foto O actual estado da Colónia Balnear da Areia Branca CM Lourinhã

A colónia funcionou durante 30 anos, maioritariamente para crianças e jovens do distrito de Castelo Branco, sendo que o equipamento se encontra desactivado desde 2009, após uma forte tempestade que degradou a cobertura do imóvel.

João Lobo adiantou ainda que já houve uma reunião com o município da Lourinhã no sentido de, "em conjunto com a CIMBB, dar conhecimento aos concorrentes do resultado do concurso público".

"A par disso, também foi feita uma reunião com técnicos do Turismo de Portugal, com a CIMBB e com responsáveis da Câmara da Lourinhã, para análise das opções do ponto de vista do financiamento", sintetizou o autarca.

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.