O hip hop é onde Mike cumpre os seus sonhos

Um dos grandes do rap underground nova-iorquino actua no B. Leza, Lisboa, e no GNRation, Braga, esta semana.

I'm so beautiful, cantava Divine, a drag queen que John Waters imortalizou nos seus filmes, em 1984. A capa desse single é agora um hoodie da marca de streetwear Supreme, que patrocina Michael J. Bonema, ou Mike, rapper e produtor nova-iorquino, e que este tem vestido enquanto fala com o Ípsilon por videochamada. A conversa decorre antes de Mike embarcar numa digressão europeia que o trará, ao lado da colega Salimata e do também rapper britânico Jadasea. Essa viagem passa por Lisboa, no B. Leza, na quarta-feira, e a Braga, ao GNRation, na quinta.