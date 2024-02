Luís Montenegro, o líder com a obrigação de resgatar o PSD

O desejo de liderança surgiu após a queda do Governo de Passos Coelho. Está nas suas mãos muito mais do que o seu cargo, terá de manter vivo o PSD, enquanto partido da alternância democrática.

O PSD toca a rebate. Há oito anos afastado do poder executivo, o partido histórico da alternância democrática do bipartidarismo português deposita no seu presidente, Luís Montenegro, a expectativa de que seja ele o líder que vai cumprir a missão de resgatar o PSD como partido de governo, vencendo as legislativas de 10 de Março. Uma missão que, se não for bem-sucedida, pode fazê-lo cair.