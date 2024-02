Festival da Canção: apurados seis finalistas numa noite de homenagem a Sara Tavares

No começo do festival, Selma Uamusse e alguns convidados homenagearam num medley Sara Tavares, que morreu no ano passado.

Já são conhecidos os primeiros seis finalistas do Festival da Canção de 2024. Na noite deste sábado, Rita Rocha com o tema Pontos Finais, Nena (Teorias da Conspiração), Perpétua (Bem Longe daqui), Iolanda (Grito), João Borsh (Pelas Costuras) foram os escolhidos. Noble, com o tema Memory, foi a escolha do público num novo tipo de votação.

Cinco canções foram escolhidas através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público) e uma sexta foi escolhida apenas pela votação do público.

Na segunda semifinal, marcada para 2 de Março, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes canções que disputarão a final, em 9 de Março.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Malmo, na Suécia, em Maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema "Waterloo", dos ABBA.

A Suécia venceu em Maio do ano passado o 67.º Festival Eurovisão da Canção, que foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, com o tema Tattoo, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com Euphoria.

Esta foi a sétima vez que a Suécia venceu o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal ficou no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção Ai coração. Venceu a competição em 2017, com Amar pelo dois, canção escrita por Luísa Sobral e interpretada por Salvador Sobral. Com Lusa

Veja as actuações dos finalistas:

- Rita Rocha - Pontos Finais

- Nena - Teorias da Conspiração

- Perpétua - Bem Longe daqui

- Iolanda - Grito

- João Borsh - Pelas Costuras

- Noble - Memory