Inscrição para voto antecipado em mobilidade arranca este domingo

Se por alguma razão não tiver disponibilidade para votar no seu local de recenseamento ou preferir depositar o seu boletim nas urnas já a 3 de Março, pode inscrever-se no voto antecipado em mobilidade. Todos os cidadãos recenseados no território nacional podem fazê-lo, sem qualquer justificação. As inscrições para votar antecipadamente arrancam este domingo e terminam na quinta-feira, 29 de Fevereiro.

