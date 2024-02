Quando os vinhos valem tanto como as rolhas

Os números raramente mentem, costumam ser robustos e fazem-nos muitas vezes chocar de frente com a frieza dos factos. Esta semana foram conhecidos os do sector da cortiça, e imaginem que as exportações de rolhas valem tanto como as dos vinhos. Sim, só a exportação de rolhas, não o total do sector, vale tanto como o tal crescimento extraordinário das exportações dos vinhos portugueses de que tanto se tem falado nos últimos anos.