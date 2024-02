De comboio, carro e avião, mulheres viajam pela América Latina para abortar

Apanhou um autocarro nocturno desde o interior do Brasil, um comboio através da expansão urbana de São Paulo e, agora, olha pela janela do avião, com a cabeça cheia de preocupações. Tem um rosário rosa no bolso, mas acha que não faz sentido orar neste momento. Teme ser uma pecadora, uma criminosa, e esta viagem, a primeira que faz para fora do Brasil, será um segredo que vai guardar para o resto da vida.

