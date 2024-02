Agricultores em fúria invadem feira agrícola em Paris antes da visita de Macron

Houve confrontos entre os manifestantes e a polícia e a abertura ao público do recinto do evento teve de ser adiada durante uma hora. Presidente francês reuniu-se com sindicatos.

Um grupo de agricultores franceses invadiu neste sábado de manhã o recinto de uma das principais feiras agrícolas do país, em Paris, envolvendo-se em confrontos com a polícia, horas antes da visita do Presidente Emmanuel Macron ao local. Os manifestantes protestam contra o aumento dos preços, a burocracia e os regulamentos associados às medidas governamentais para combater as alterações climáticas.

Segundo a Reuters, os agricultores entraram na feira gritando, vaiando e pedindo a demissão do chefe de Estado francês, atrasando a abertura oficial da Salon de l’Agriculture ao público em pelo menos uma hora.

“Esta é a nossa casa!”, vociferaram, criticando a visita de Macron, enquanto a polícia anti-motim CRS, mobilizada para o local, procurava acalmar os ânimos e conter a desordem. No seguimento dos confrontos entre alguns agricultores e agentes policiais, pelo menos uma pessoa foi detida.

Macron reuniu-se este sábado de manhã com os líderes dos sindicatos do sector e tem previsto visitar a feira mais tarde.

“Digo isto a todos os agricultores: não estão a ajudar os vossos colegas quando destroem bancas; não estão a ajudar os vossos colegas impossibilitando a realização desta feira, e, de certa forma, assustando as famílias e fazendo com que não queiram vir”, reagiu o Presidente francês, em declarações aos jornalistas.

Macron revelou que vai reunir-se novamente com representantes dos sindicatos e outras organizações relevantes do sector no Palácio do Eliseu daqui a três semanas e negou as notícias que davam conta de que planeava convidar o controverso grupo ambientalista Soulevements de la Terre para um debate com agricultores, produtores alimentares e revendedores.

A feira agrícola parisiense é o maior do evento do sector em França e costuma atrair cerca de 600 mil visitantes durante os nove dias em que está aberta ao público. É considerada um evento político, sendo tradicionalmente visitada por governantes e opositores políticos e merecedora de enorme atenção da imprensa francesa.

Os protestos dos agricultores alastraram-se por toda a Europa e as suas consequências políticas estão a causar preocupação em França e noutros países, uma vez que os seus protagonistas representam um eleitorado cada vez mais atractivo para a extrema-direita, que, à conta deste tipo de manifestações, ambiciona conseguir bons resultados nas eleições para o Parlamento Europeu, em Junho.

Os agricultores franceses tinham suspendido, em grande medida, os seus protestos no início deste mês, depois de o primeiro-ministro, Gabriel Attal, ter prometido novas medidas no valor de 400 milhões de euros.

A realização da importante feira agrícola de Paris e o seu mediatismo servem, no entanto, de pretexto para muitos manifestantes quererem fazer dela mais um palco de reivindicações.