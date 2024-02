Tintas de solo bombardeado, pianos danificados: a arte numa Ucrânia em guerra

John Object, nome artístico do ucraniano Timur Dzhafarov, alistou-se nas forças armadas do seu país após a invasão russa da Ucrânia que faz este sábado dois anos. A sua prática artística esteve suspensa durante meses. Um dia, perto de Bakhmut, o produtor musical encontrou numa casa abandonada um piano danificado (e que, por causa disso, produzia um som distorcido). Com recurso ao seu telemóvel, gravou-se a tocá-lo. Não para fazer uma canção, apenas para eternizar o momento e ficar com um registo pessoal. Mais tarde, decidiu partilhá-lo no SoundCloud. Foi a sua primeira criação desde a interrupção provocada pelo conflito — e uma alavanca que lhe permitiu voltar a pensar em fazer arte.

