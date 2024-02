Sondagem: AD acelera para a vitória em Março

Se as eleições fossem hoje, a Aliança Democrática (AD) sairia vencedora, com 35% dos votos. Esta é a estimativa da sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de opinião (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1, mostrando que a aliança que junta PSD, CDS e PPM tem mais intenções de voto do que no último estudo, publicado em 5 de Fevereiro, quando tinha 32%. A Aliança Democrática sobe três pontos e com os 6% da IL até poderia garantir a maioria absoluta. PS cresce apenas um, ficando-se nos 29%. Chega desce, mas tem 17%. Livre, com 3%, à frente da CDU. Neste Soundbite trazemos a análise à sondagem da Universidade Católica para o PÚBLICO/RTP.

