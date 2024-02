Nuno Domingues indicado para director de informação da TSF

O jornalista Nuno Domingues foi nomeado o novo director de informação da TSF. A decisão de Domingos de Andrade, director-geral da estação do Global Media Group (GMG) foi comunicada na quarta-feira ao conselho de redacção da rádio, que votará a sua aprovação.

A solução interna surge no seguimento da nomeação de Domingos de Andrade enquanto director-geral da TSF e director-geral editorial do Jornal de Notícias (JN) e O Jogo, meses após abandonar a direcção e o cargo de administrador do grupo em Setembro de 2023.

O cargo de director de informação da rádio era assegurado por Artur Cassiano como interino desde 15 de Janeiro, após a demissão em bloco da direcção da rádio, constituída por Rosália Amorim, directora de informação, em conjunto com Rui Gomes e Artur Cassiano, que ocupavam os cargos de director-geral e subdirector, respectivamente.

Na origem da demissão estava a redução do número de trabalhadores no grupo. A antiga direcção entendia que estaria em causa a sustentabilidade do projecto ao qual se propuseram quando assumiram funções, no final de Setembro de 2023.

Nuno Domingues é jornalista desde 1998. Na TSF, cumpriu funções enquanto editor dos serviços informativos entre 2010 e 2022, juntamente com funções de editor e subeditor de turno. Soma ainda passagens na Rádio Nova e na Radio Comercial enquanto repórter, editor de informação e de noticiários.