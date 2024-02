Incêndio deflagra em fábrica de tintas na Maia

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa fábrica de tintas em Nogueira da Maia, distrito do Porto, adiantaram à Lusa fonte dos bombeiros locais.

A unidade industrial atingida pelas chamas é a das Tintas Kar, junto à Rua Joaquim Nogueira dos Santos, numa zona onde existem várias moradias e prédios de habitação. Não há, no entanto, notícia de vítimas até ao momento.

O alerta foi dado pelas 19h51. No local, pelas 21h20, encontravam-se 79 operacionais, apoiados por 28 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). Participavam no combate às chamas várias corporações de bombeiros da região, incluindo de Matosinhos, Ermesinde e Leixões.