Qatar Airways anuncia regresso a Portugal: Lisboa-Doha a partir de Junho

A companhia aérea do Qatar garante quatro voos semanais entre Lisboa e Doha, plataforma para ligações a dezenas de destinos, particularmente a Oriente.

A Qatar Airways anunciou o regresso a Lisboa, "no âmbito da expansão da sua rede em 2024", refere a transportadora nacional do Qatar em comunicado.

A companhia aérea "lançou pela primeira vez voos para Lisboa em Junho de 2019, antes de a pandemia ter levado à sua interrupção menos de um ano depois".

Este ano, a rota terá início a 6 de Junho, estando agendados quatro voos semanais em Boeing B787-8.

Uma das apostas da empresa são as ligações via Doha. "A rota [de Lisboa] reforça a porta de entrada para a Ásia, África Oriental e Austral e para o subcontinente indiano", destaca o director comercial da companhia, Thierry Antinori. Através do Aeroporto Internacional de Hamad, a Qatar Airways disponibiliza uma rede de "mais de 170 destinos".

Além dos voos, a parceira Discover Qatar disponibiliza "pacotes de escala", "a partir de 14 dólares por pessoa e por noite", com alojamentos de diversas categorias, "comodidades de check-in 24 horas por dia" e "opções adicionais, incluindo assistência no aeroporto, transferes e uma gama de excursões e experiências", da cidade à praia e ao deserto.

No seu site, a Qatar, anuncia preços desde 600 a 700 euros para Doha ou Dubai, mas também Tanzânia (Zanzibar, Kilimanjaro) desde 748 euros ou Maputo desde 811 euros; entre outros destinos, há também Maldivas (924€), Deli (549€) ou Katmandu (921€).