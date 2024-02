Schmidt confiante para Toulouse: “Estamos a atravessar uma boa fase”

O treinador do Benfica acredita na qualidade do futebol que a sua equipa está a produzir neste momento.

O Benfica tem nesta quinta-feira (17h45, SIC), em Toulouse, um jogo de risco, a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. Frente a um adversário claramente inferior, os campeões nacionais chegam a França com um triunfo no bolso – ainda que “magro” (2-1), obtido com imenso sofrimento e apenas graças a dois penáltis, o último dos quais já em período de compensação. Por tudo isto, uma eventual eliminação da Liga Europa às mãos deste Toulouse é uma visão penosa para os “encarnados” e que não deixará de ter reflexos a nível interno. Contudo, Schmidt, nesta quarta-feira, mostrou-se confiante num bom resultado: “Estamos a atravessar uma boa fase.”

O treinador dos “encarnados” é daqueles que vê, claramente, o copo meio cheio quando o tema é o futebol do Benfica. Ainda com a goleada ao Vizela (6-1 ao último da I Liga) na cabeça, Roger Schmidt deixou nesta quarta-feira elogios aos seus jogadores, na antecipação à partida com o Toulouse.

“Estamos a atravessar uma boa fase, estamos bem o suficiente para vencermos o jogo. Temos de mostrar a nossa veia ofensiva. A nossa tarefa para amanhã será exactamente essa, colocar em prática o nosso jogo para vencermos a partida."

A boa fase são os tais dois triunfos registados depois do empate em Guimarães (2-2), sendo que, na avaliação de Roger Schmidt, contam mais os resultados do que as exibições. De qualquer forma, depois de um desempenho medíocre, há uma semana, frente ao Toulouse e que chegou a motivar assobios dos adeptos presentes no Estádio da Luz, o técnico germânico está à espera que o seu adversário assuma uma atitude mais ofensiva e que isso pode beneficiar os “encarnados”, oferecendo espaço para as “águias” explorarem: “Tendo em conta que vencemos o primeiro jogo em nossa casa e que agora jogamos fora, isso alterará certamente a abordagem que o nosso adversário terá para este jogo porque, afinal de contas, o Toulouse precisa de pelo menos um golo para continuar. Veremos se tentarão arriscar mais desde o início”.

A marcar esta partida do Benfica em França está a morte da mãe de João Neves, um dos jogadores mais influentes da equipa esta temporada. Apesar de abalado, o futebolista quis viajar com os colegas e estar à disposição do treinador. Schmidt ainda não sabe se o médio vai a jogo ou não, confessando que só amanhã terá uma conversa com o internacional português e decidirá se o coloca em campo.

Jogo da época para o Toulouse

Para o Toulouse o embate com o Benfica é, simplesmente, o jogo mais importante da época. “Penso que sim [que será o jogo mais importante da época], atendendo à expectativa do clube, da cidade e dos adeptos. É incrível jogar nas taças europeias, é uma experiência única”, declarou ontem o técnico Carles Martínez, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador espanhol, de 40 anos, sublinhou o facto de o Toulouse estar a atravessar um bom momento.

“Todos viram que jogámos melhor do que o Benfica em Lisboa. Também tivemos um bom desempenho com o Mónaco [vitória por 2-1, no domingo, para a Liga francesa]. Estou satisfeito com os meus jogadores. Estamos cada vez melhores e mais confiantes”, assinalou.

Por tudo isto, Carles Martínez acredita que a sua equipa fará melhor do que aquilo que seria expectável do 13.º classificado do campeonato francês - a um ponto da zona de despromoção -, frente ao líder da I Liga portuguesa.

Se o Toulouse vencer o Benfica nesta quinta-feira, iguala o seu melhor registo da temporada – duas vitórias consecutivas. Isto diz bem da fragilidade do emblema francês que os “encarnados” têm pela frente esta noite - desde que esta época começou nunca conseguiu mais do que somar duas vitórias seguidas.