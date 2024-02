Mais de 30 jovens músicos portugueses seleccionados para orquestra da União Europeia

A temporada de 2024 da Orquestra de Jovens da União Europeia contará com 34 músicos portugueses. Desde que aderiu ao projecto, em 1986, Portugal nunca tinha assegurado uma presença tão significativa.

Mais de 30 músicos portugueses foram seleccionados para a temporada de 2024 da Orquestra de Jovens da União Europeia, o maior número desde a adesão a este projecto em 1986, anunciou esta quinta-feira a Direcção-Geral das Artes (DGArtes).

"Um total de 13 membros efectivos integrará a formação deste ano: Maria Sá (violino), Matilda Mensink (violino), Teresa da Silveira Caleiro (viola), Francisca Barradas Vaz Galante (viola), Filipa Rodrigues (viola), Laura Brandão Álvares (violoncelo), Inês Araújo (contrabaixo), Madalena Lopes (flauta), Bernardo Dias (fagote), Bruno Santos (trompete), Maria Lourenço Pinheiro (trompa), Luís Diz (trompa) e Tomás Soares Ferreira (trombone)", referiu a DGArtes em comunicado.

Além disso, foram ainda seleccionados outros 21 músicos para a reserva, que poderão integrar a orquestra caso os membros efectivos não possam participar nos concertos e estágios, o que eleva para 34 o total de instrumentistas portugueses escolhidos para a temporada deste ano.

Segundo a DGArtes, nesta edição registou-se, a nível europeu, "um aumento de 40% de inscrições para as audições, com quase 3500 candidatos para as 120 vagas disponíveis".

A Orquestra de Jovens da União Europeia (EUYO, na sigla em inglês) foi fundada em 1976, congregando, ano a ano, "os mais talentosos jovens instrumentistas de cada um dos Estados-membros da União Europeia".

Os músicos da EUYO têm direito a aulas, viagens e estadia (alojamento e refeições) gratuitas, e terão oportunidade de participar nas digressões de Primavera e Verão, bem como noutros projectos que decorrem ao longo do ano.