Morreu o ex-futebolista e treinador Artur Jorge

Morreu o ex-futebolista e treinador de futebol Artur Jorge na madrugada desta quinta-feira. A família informou que o ex-seleccionador nacional foi vítima de doença prolongada. "Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", lê-se no comunicado a que o PÚBLICO teve acesso. O velório realiza-se esta sexta-feira, entre as 19h e as 22h, na Basílica da Estrela. A missa será às 14h de sábado no mesmo local.

Enquanto jogador, Artur Jorge alinhou pelo FC Porto, Académica de Coimbra, Benfica e Belenenses, numa carreira com 316 jogos e 215 golos. O ponto alto da vida futebolística chegaria já como treinador, em 1987, quando guiou o Porto a uma vitória sobre o Bayern de Munique por 2-1, em Viena. Nesse dia, Artur Jorge conquistaria o primeiro título europeu dos “dragões”, reservando também um lugar na história como o primeiro treinador português vencedor da maior competição de clubes.

O FC Porto foi o primeiro clube a reagir à morte do antigo treinador, escrevendo que Artur Jorge é "tão inesquecível como aquela noite de Viena". "Artur Jorge será sempre um de nós. Até sempre, mister". À reacção oficial do clube juntaram-se ainda recordações de Pinto da Costa e Sérgio Conceição. Também a Liga Portugal e o V. Guimarães se juntaram na longa lista de clubes e entidades que homenagearam Artur Jorge.

No dia da célebre final, os portistas foram para intervalo a perder por 1-0. No balneário, Artur Jorge deu um discurso ainda relembrado pelos jogadores e restante equipa técnica, sendo justamente por estas palavras que Paulo Futre, número dez portista e campeão europeu em 1987, relembra o ex-treinador. "'Vocês têm 45 minutos para entrar na história'. E entrámos! Nunca esquecerei essas palavras nem me esquecerei de você", diz Paulo Futre, numa publicação feita na rede social X (antigo Twitter).

No antigo Estádio das Antas, Artur Jorge conquistou três campeonatos nacionais (1985, 1986, 1990), a já referida Liga dos Campeões, em 1987, três Supertaças (1985, 1987 e 1991) e uma Taça de Portugal (1991). Foi o primeiro treinador escolhido por Jorge Nuno Pinto da Costa após o histórico dirigente assumir a presidência do FC Porto, ocupando o lugar de José Maria Pedroto no comando dos "dragões".

Numa longa lista de clubes de uma carreira como técnico que se estende entre 1981 e 2007, destacam-se, além de FC Porto e Benfica, o Paris Saint-Germain (PSG), o CSKA de Moscovo, as selecções dos Camarões e da Suíça, Portimonense e Belenenses.

Em França, amealhou um título de campeão francês com o PSG, clube que estava a anos-luz da força dominadora que exibe actualmente na Ligue 1. O título nacional de 1993-94 foi apenas o segundo título campeonato da história do PSG, com Artur Jorge a ser carinhosamente relembrado pelos adeptos parisienses. O clube gaulês lembrou o treinador esta quinta-feira, publicando uma mensagem de pesar pelo "homem do famoso bigode".

À semelhança do que já tinha feito como jogador, Artur Jorge somou também uma passagem pelo Benfica enquanto treinador. O clube da Luz reagiu às notícias da morte através do presidente da mesa da assembleia-geral, Fernando Seara, que lamentou a perda do ex-treinador. "Lembro-me de Artur Jorge vir de Coimbra para o Benfica. São três marcas: o jogador e goleador, depois o treinador com conquistas e ser um dos homens que deu sentido ao sindicalismo no futebol português", adiantou o responsável "encarnado", em declarações à Benfica TV a partir de França.

Artur Jorge desempenhou ainda o papel de seleccionador nacional, com duas passagens pela selecção das "quinas" na década de 1990. Comandou a selecção portuguesa num total de 26 jogos. O antigo seleccionador foi ainda o primeiro presidente e sócio número um do Sindicato dos Jogadores, instituição que também deixou uma mensagem pública de pesar pela morte de Artur Jorge esta quinta-feira.

Uma das dedicatórias mais especiais surgiu de Coimbra, pela mão da Académica. Artur Jorge jogou pela "Briosa", conciliando a carreira futebolística com os estudos. Em 2002, depois de se sagrar campeão europeu ao serviço do FC Porto, regressou à cidade dos estudantes, em regime "pro bono", durante época e meia. Foi esta generosidade que o clube lembrou esta quinta-feira, partilhando uma foto de Artur Jorge trajando preto e branco.

Notícia actualizada às 16h33: acrescentada informação sobre os serviços fúnebres de Artur Jorge