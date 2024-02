PSP faz megaoperação no Porto contra burlas nos arrendamentos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar, na manhã desta quarta-feira, uma megaoperação na zona do Grande Porto, visando burlas com arrendamentos.

De acordo com a informação apurada pelo PÚBLICO junto de fonte oficial desta força de segurança, estão a ser cumpridos 13 mandados de detenção, prevendo-se também mais de duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias na área do Porto.

Às 11h, a PSP tinha já detido mais de dez suspeitos durante esta megaoperação.

As autoridades judiciárias estão no terreno a acompanhar as diligências desta quarta-feira. A operação é encabeçada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

Notícia actualizada às 10h51: acrescentada informação sobre número de detenções